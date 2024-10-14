Diyarbakır'da itfaiye erinin görev yaptığı istasyonda mesai arkadaşları ile düğün eğlencesi Diyarbakır'da itfaiye eri, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarıyla mutlu gününü paylaşmak için tören sonrası eşi ve yakınlarıyla görev yaptığı istasyonu ziyaret etti, arkadaşlarıyla halay çekti.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:44 facebook

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