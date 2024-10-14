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        Diyarbakır'da itfaiye erinin görev yaptığı istasyonda mesai arkadaşları ile düğün eğlencesi

        Diyarbakır'da itfaiye eri, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarıyla mutlu gününü paylaşmak için tören sonrası eşi ve yakınlarıyla görev yaptığı istasyonu ziyaret etti, arkadaşlarıyla halay çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:44
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        Diyarbakır'da itfaiye erinin görev yaptığı istasyonda mesai arkadaşları ile düğün eğlencesi
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        Diyarbakır'da itfaiye eri, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarıyla mutlu gününü paylaşmak için tören sonrası eşi ve yakınlarıyla görev yaptığı istasyonu ziyaret etti, arkadaşlarıyla halay çekti.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye eri Hilmi Adıyaman, Hivru Adıyaman ile dün gece bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

        Damat Adıyaman, mesaide oldukları için düğüne gelemeyen arkadaşlarına tören sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek istedi.

        Mutlu gününü mesai arkadaşlarıyla da paylaşmak isteyen Hilmi Adıyaman, eşi Hivru ve yakınlarıyla araçlara binerek konvoy halinde görev yaptığı Bağlar İtfaiye Grup Amirliği bahçesine gitti.

        Damat Adıyaman burada eşi ve mesai arkadaşlarıyla müzik eşliğinde halay çekti.

        O mutlu anlar kamera ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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