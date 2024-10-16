Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kadın astsubaylar, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için sahada

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde kadın astsubaylardan oluşan ekip, kadına şiddetin yanı sıra erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın astsubaylar, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için sahada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde kadın astsubaylardan oluşan ekip, kadına şiddetin yanı sıra erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için çalışma gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde kadın astsubaylardan oluşan ekip, kent genelinde zorla ve erken yaşta evliliklere karşı kız çocuklarının korunması, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yapıyor.

        Kadın astsubaylar, çalışma kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik mevkisinde pamuk tarlasında elle hasat yapan işçileri ziyaret etti.

        Tarlada çalışanlara, erken yaşta ve zorla evliliğin neden olduğu sorunlar, özellikle kadınların ruhsal, bedensel ve fiziki gelişiminin sağlanmasının önemi, kadınlara şiddet veya cinsel saldırı gibi konularda bilgi veren ekip, işçilere broşür dağıttı.

        Ekip, ayrıca hemcinslerine olası bir duruma karşı İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

        Erkeklerle de görüşen ekip, şiddete karşı "sıfır tolerans" ve "kadına el kalkmaz" sloganlarıyla kanun maddelerine dair bilgilendirmede bulundu.

        - "Haklarımızı nasıl koruyacağımızı anlattılar"

        Pamuk tarlasında ailesiyle çalışan 19 yaşındaki Ferda Karaca, AA muhabirine, kadın astsubayların çalıştıkları tarlaya kadar gelip haklarını anlattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        "Kadın astsubaylarımız, kadına yönelik şiddetten bahsettiler. Biz de çevremizde maalesef görüyoruz. Bize haklarımızı nasıl koruyabileceğimizi anlattılar. KADES uygulamasıyla şiddet gören kadınlara nasıl yardım edebileceğimizi, onları nasıl koruyacağımızı öğrendik." diyen Karaca, bu uygulamayı herkesin indirmesi gerektiğini belirtti.

        KADES uygulamasının sadece şiddete uğrayan kadınlara değil, erken yaşta zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına da fayda sağlayacağını belirten Karaca, erken yaşta zorla evlenmek zorunda bırakılanların haklarının da bu uygulama sayesinde korunabileceğini öğrendiğini dile getirdi.

        Karaca, "Kız çocuklarının hakları yok sayılıyor. Bundan sonra böyle olmaması için özgüvenimizi kazanıp, çevremizdeki insanlara da bunu aşılamalıyız." diye konuştu.

        - "Küçük yaşta çocuklarımızı evlendirmeyelim"

        Kadın astsubaylara yaptıkları çalışma için teşekkür eden 36 yaşındaki Didem Yılmaz da 16 yaşında evlendiğini, 5 çocuk sahibi olduğunu anlattı.

        Yılmaz, "Hem çalışıyorum hem ev işlerini yapıyorum hem de çocuklara bakıyorum. Küçük yaşta çocuklarımızı evlendirmeyelim. 23-24 yaşına girmeden evlenmesinler. Kızımın gönlü kimde olursa onunla evlensin. Küçük yaşta evlendirmem." ifadelerini kullandı.

        İşçilerden Faruk Delibalta da ailesiyle birlikte tarlada pamuk topladığını, bir kız çocuğu babası olduğunu belirtti.

        Erkekler olarak kadınların haklarını korumaları gerektiğine işaret eden Delibalta, "Kadınlarımız akşama kadar tarlada çalışıyorlar. Baba, kardeş, evlat olarak kadınların haklarını korumalıyız. Akşam da ev işleri var. Kız çocukları zaten 18 yaşına kadar adı üstünde çocuk. 18 yaşından sonra da kendi istekleriyle evlendirilmeli. Küçük yaşta tarlada olmamalılar, ellerinde kağıt kalem olmalı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin, Diyarbakır'da...
        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin, Diyarbakır'da...
        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin, Diyarbakır'da...
        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin, Diyarbakır'da...
        Dolandırıcılara 'Avangart' operasyonunda 9 tutuklama
        Dolandırıcılara 'Avangart' operasyonunda 9 tutuklama
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
        Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
        Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Abdullah, ağır yaralandı
        Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Abdullah, ağır yaralandı