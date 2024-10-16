Kadın astsubaylar, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için sahada

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde kadın astsubaylardan oluşan ekip, kadına şiddetin yanı sıra erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için çalışma gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde kadın astsubaylardan oluşan ekip, kent genelinde zorla ve erken yaşta evliliklere karşı kız çocuklarının korunması, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yapıyor.

Kadın astsubaylar, çalışma kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik mevkisinde pamuk tarlasında elle hasat yapan işçileri ziyaret etti. Tarlada çalışanlara, erken yaşta ve zorla evliliğin neden olduğu sorunlar, özellikle kadınların ruhsal, bedensel ve fiziki gelişiminin sağlanmasının önemi, kadınlara şiddet veya cinsel saldırı gibi konularda bilgi veren ekip, işçilere broşür dağıttı. Ekip, ayrıca hemcinslerine olası bir duruma karşı İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Erkeklerle de görüşen ekip, şiddete karşı "sıfır tolerans" ve "kadına el kalkmaz" sloganlarıyla kanun maddelerine dair bilgilendirmede bulundu. - "Haklarımızı nasıl koruyacağımızı anlattılar" Pamuk tarlasında ailesiyle çalışan 19 yaşındaki Ferda Karaca, AA muhabirine, kadın astsubayların çalıştıkları tarlaya kadar gelip haklarını anlattıkları için mutlu olduklarını söyledi. "Kadın astsubaylarımız, kadına yönelik şiddetten bahsettiler. Biz de çevremizde maalesef görüyoruz. Bize haklarımızı nasıl koruyabileceğimizi anlattılar. KADES uygulamasıyla şiddet gören kadınlara nasıl yardım edebileceğimizi, onları nasıl koruyacağımızı öğrendik." diyen Karaca, bu uygulamayı herkesin indirmesi gerektiğini belirtti.

KADES uygulamasının sadece şiddete uğrayan kadınlara değil, erken yaşta zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına da fayda sağlayacağını belirten Karaca, erken yaşta zorla evlenmek zorunda bırakılanların haklarının da bu uygulama sayesinde korunabileceğini öğrendiğini dile getirdi. Karaca, "Kız çocuklarının hakları yok sayılıyor. Bundan sonra böyle olmaması için özgüvenimizi kazanıp, çevremizdeki insanlara da bunu aşılamalıyız." diye konuştu. - "Küçük yaşta çocuklarımızı evlendirmeyelim"

Kadın astsubaylara yaptıkları çalışma için teşekkür eden 36 yaşındaki Didem Yılmaz da 16 yaşında evlendiğini, 5 çocuk sahibi olduğunu anlattı. Yılmaz, "Hem çalışıyorum hem ev işlerini yapıyorum hem de çocuklara bakıyorum. Küçük yaşta çocuklarımızı evlendirmeyelim. 23-24 yaşına girmeden evlenmesinler. Kızımın gönlü kimde olursa onunla evlensin. Küçük yaşta evlendirmem." ifadelerini kullandı. İşçilerden Faruk Delibalta da ailesiyle birlikte tarlada pamuk topladığını, bir kız çocuğu babası olduğunu belirtti.