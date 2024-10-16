Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği yapıldı

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu İlkokulunda "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer, Gıda ve Yem Şube Müdürü Şahin Üstün ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Veteriner Hekim Düriye Yalçın Erkek tarafından sağlıklı beslenmeye ilişkin sunum yapıldı, katılımcılara ve öğrencilere yılın temasına uygun olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sağlıklı gıdalarından oluşan ikramlarda bulunuldu.