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        Diyarbakır'da cip ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:48
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        Diyarbakır'da cip ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

        İ.A'nın yönetimindeki 06 DTJ 140 plakalı cip, Diyarbakır-Bismil kara yolu Bismil İlçe Otogarı Kavşağı'nda K.A'nın idaresindeki 63 ACF 034 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü İ.A. ile cipteki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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