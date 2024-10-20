Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Doğu ve Güneydoğu'da bazı illere gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin, "Geçtiğimiz gün bir Genel Başkan 'Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gideceğiz' diye Meclis'ten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de özü de fecaat. Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız, bu topraklardayız. Oysa CHP yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi." dedi.

Bakan Işıkhan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, kongrenin tüm il ve ilçe teşkilatı için hayırlı olmasını diledi. Diyarbakır'ın medeniyetin, kardeşliğin ve birliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirten Işıkhan, kentin tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olduğunu, İslam'ın bayraktarlığını yaptığını, direniş ve kardeşliğiyle destan yazdığını ifade etti. Terör nedeniyle bu coğrafyanın yıllarca gerçek potansiyelini ortaya çıkaramadığını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin geleceğine kasteden terörün, şehirlerimize zarar verdiği, şehirlerimizin itibarını yerle bir ettiği o karanlık günler artık geride kaldı. Hamdolsun, Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir gibi en güzel ilçeleri artık turizmle, festivallerle, kültürel etkinliklerle ve üretimle anılıyor. Diyarbakır'a kazandırdığımız ve kazandıracağımız her bir eser, milletimize karşı hissettiğimiz sorumluluk duygusunun, vefanın bir sonucudur."

- "Diyarbakır'ın dönüşümünü anlamak için öncesini de bilmek lazım" Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Doğu ve Güneydoğu'da bazı illere gerçekleştireceği ziyaretlere de değinerek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün bir Genel Başkan 'Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gideceğiz' diye Meclis'ten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de özü de fecaat. Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız, bu topraklardayız. Oysa CHP yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden bu partinin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu toprakları ziyaret etmek aklına gelmiş. Siyasi propaganda yapmak için gelecekler, sonra da gidecekler. Anlayacağınız turistik bir seyahat yapacaklar. Diyarbakır'ın herhangi bir derdine derman olacaklar mı? Hayır. Belediyelerde işten atılan, ekmeğinden edilen işçileri mi konuşacaklar? Hayır. Dün bu toprakların adını bile anmayanların, bugün buraya gelmeleri sadece bir siyasi manevra olmaktan öteye gitmez, gidemez. CHP'nin geçmişinde ve siyaset anlayışında Güneydoğu Anadolu'nun, Diyarbakır'ın, bu toprakların ne zaman bir öncelik taşıdığı görülmüştür? Hiçbir zaman. Yarın buraya geldiklerinde Diyarbakır’ın yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlayabilecekler mi? Elbette hayır. Diyarbakır'ın dönüşümünü anlamak için öncesini de bilmek lazım. Gelecekler, bilmeden, anlamadan, görmeden konuşup gidecekler."

Diyarbakır'ı ve bölgeyi anlamanın, buradaki sorunları çözmenin kolay olmadığını dile getiren Işıkhan, bunu AK Parti'nin başardığını belirtti. Işıkhan, "Terörle mücadelede attığımız kararlı adımlar, bölgeye getirdiğimiz yatırımlar ve istihdam projeleri, sadece Diyarbakır'ın değil, tüm Güneydoğu Anadolu'nun geleceğini güvence altına aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu büyük mücadelede Diyarbakır ile el ele, omuz omuza yürüdük." dedi. Davalarının memleket, birlik ve beraberlik davası olduğunu belirten Işıkhan, tüm teşkilat mensupları, vatandaşlar ve devlet kurumlarıyla Diyarbakır'ın gelecek güzel günleri için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da Türkiye'nin son 22 yılda büyük zorlukların üstesinden geldiğini belirtti. AK Parti'nin halkın partisi olduğunu, sadece seçimden seçime sahada olan bir parti olmadıklarını kaydeden Ensarioğlu, "Hedefimiz sadece bugünü değil, yarını da inşa etmektir." ifadesini kullandı. AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş da kongrenin hayırlı olmasını diledi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ise yeni ilçe yönetimine başarılar dileyerek, hayırlı işler yapmalarını temenni etti.