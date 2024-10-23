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        Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:06
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        Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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