Diyarbakır'da "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu" başladı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Ziya Gökalp'in fikirlerini yaşatmak, Türk milletinin geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesidir. O, sadece kendi döneminin sorunlarına çözüm arayan bir düşünür olarak kalmamış, milletimizin her dönem karşılaştığı sorunlara da ışık tutan bir düşünce sistemi inşa etmiştir." dedi.

Türk Eğitim-Sen tarafından merkez Sur ilçesindeki Ziya Gökalp Müzesi'nde düzenlenen ve 27 Ekim'e kadar sürecek "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Ziya Gökalp'in düşünce dünyasının bu toprakların yeniden dirilişine vesile olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın Türk tarihinde önemli bir yere sahip kadim bir şehir olduğunu, Gökalp'in de bu köklü kültürel zenginlikten beslenip doğup büyüdüğü toprakların derin kültürel birikimi ile yoğrulduğunu anlatan Geylan, Gökalp'in geliştirdiği düşüncelerin milli birikimleri üzerinde derin etkiler bıraktığını belirtti. Gökalp'in fikirlerinin yaşadığı dönemin yanı sıra geleceğe de ışık tuttuğunu ifade eden Geylan, şöyle konuştu:

"Ziya Gökalp, Osmanlı'nın son döneminde, imparatorluğun içinde bulunduğu zor şartlar altında Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü savunmuş, millet bilincinin uyanışını sağlayan en önemli düşünürlerden biri olmuştur. Gökalp, Osmanlı'nın dağılma sürecine girdiği bir dönemde, millet kavramının ne denli önemli olduğunu vurgulamış ve Türk kimliğinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Gökalp'in fikir dünyasında, Türk milliyetçiliği kavramı merkezi bir yer tutar. Ancak onun milliyetçilik anlayışı, kültürel ve manevi değerler etrafında şekillenen bir hüviyete dayanır. O, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak formülü ile milletimizin hem kendi köklerine sadık kalmasını hem kendi inançlarına sahip çıkması gerektiğini hem de çağdaş dünyaya ayak uydurması gerektiğini dile getirmiştir. Bu formül, Türk milletinin hem Doğu'nun kadim değerlerinden hem de Batı'nın bilimsel ve kültürel birikiminden faydalanması gerektiğini savunan bir düşünce sistemini ortaya koyar. Ziya Gökalp, Türk milletinin bu sentezi gerçekleştirebildiği takdirde güçlü bir devlet ve millet olabileceğine inanmıştır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin modern yapısının temelinde Gökalp'in izlerini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Geylan, Gökalp'i anlamanın cumhuriyeti anlamak olduğunu, onun fikirlerini yaşatmanın da cumhuriyeti yaşatmak olduğunu anlattı. Gökalp'i anarak milletin hafızasında derin izler bırakan bir değeri yad ettiklerini dile getiren Geylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ziya Gökalp'i vefatının 100. yılında anarken bu organizasyonla burada toplanmamızın sebebi de, Gökalp'in bu büyük mirasına olan saygımız ve ona duyduğumuz vefadır. Ziya Gökalp'in fikirlerini yaşatmak, Türk milletinin geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesidir. O, sadece kendi döneminin sorunlarına çözüm arayan bir düşünür olarak kalmamış, milletimizin her dönem karşılaştığı sorunlara da ışık tutan bir düşünce sistemi inşa etmiştir. Bugün bizlere düşen, onun fikirlerini yeni nesillere aktarmak, Gökalp'in ortaya koyduğu milli ve manevi değerlere sahip çıkmaktır. Bizler, Ziya Gökalp'in bıraktığı bu büyük mirası yaşatmak ve gençlerimize aktarmak konusunda üzerimize düşen görevin farkındayız."

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da Gökalp'in düşünceleri ve fikirlerinin sonsuza kadar yaşayacağını söyledi. Ziya Gökalp'in Diyarbakır'ın erdemli, bilgili ve önde gelen kişiliklerinden biri olduğunu kaydeden Eronat, Türk dünyası için de önemli bir isim olduğunu belirtti. Eronat, "Ziya Gökalp, özellikle Türk mütefekkir dünyasındaki çalışmalarıyla çok ön plana çıkan bir şahsiyettir. Onun eserlerini okurken çok etkilendim. Bu kadar bilgi, bilgiye erişilmesi zor olan bir zamanda nasıl temin edilmiş, nasıl bir araya getirilmiş ve nasıl yorumlanmış, Ziya Gökalp gerçekten bir Türk dehasıdır." ifadelerini kullandı.