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        Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi

        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:26
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        Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi
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        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

        Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda kentte 641 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nden Diyarbakır'a canlı bağlanarak törene katıldı.

        Vali Murat Zorluoğlu, Abdurahman ve Bircan Aktekin çiftine konutun anahtarını teslim etti.

        Konutunun anahtarını teslim alan Aktekin, konutun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Kısa sürede evlerin tamamlanarak teslim edildiğini ifade eden Aktekin, "Evler çok kısa sürede yapıldı ve bize teslim edildi. emeği geçen herkesten allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin." dedi.

        Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman ile TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı.

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