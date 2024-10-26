Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte 641 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nden Diyarbakır'a canlı bağlanarak törene katıldı.