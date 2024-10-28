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        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:51
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        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Küçükali, mesajında, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve geliştirmek için üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemeyi sürdüreceklerini ifade eden Küçükali, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin 101. yılında millet olarak Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılıkla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine doğru aydınlık yarınlara yürüyoruz. Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık temelinde yükselen her bireyin hür iradesiyle söz sahibi olduğu büyük bir miras. Bu miras, milletimizin azmi, birlik duygusu ve eğitimde Maarif Modeli ile Cumhuriyet'e yaraşır nesiller yetiştirme kararlılığımızla daha da güçlenecektir. Cumhuriyet, medeniyet yolunda atılan en büyük adım ve her bireye hak ettiği değeri veren bir inanç sistemidir. Cumhuriyet'in değerleri sayesinde ülkemiz, eğitim, bilim, sanat, kültür ve ekonomide güçlü bir gelişim göstermiş, dünyada saygın bir yer edinmiştir. Bu değerli mirası korumak ve daha da ileri taşımak her birimizin geleceğe dair en önemli görevidir. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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