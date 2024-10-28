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        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

        Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bingöl, Şırnak, Elazığ ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:35
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        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
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        Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bingöl, Şırnak, Elazığ ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Mardin

        Mardin Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende, Vali Tuncay Akkoyun, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Kemal Kızılkaya, tören alanındaki öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Siirt Belediye Başkan Vekili Aykut Savaş, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        - Bingöl

        Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ahmet Hamdi Usta, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

        - Batman

        Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç ve Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Demir Sevim tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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