Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç ve Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Demir Sevim tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ahmet Hamdi Usta, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Tuncay Akkoyun, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bingöl, Şırnak, Elazığ ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

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