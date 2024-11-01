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        Diyarbakır'da "Aile Hekimleri Klinisyen Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Aile Hekimleri Klinisyen Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:14
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        Diyarbakır'da "Aile Hekimleri Klinisyen Buluşması" etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da "Aile Hekimleri Klinisyen Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, birinci basamak ile diğer basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişimin önemini vurguladı.

        Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin büyük öneminin bulunduğunu anlatan Pamukçu, etkinlikle hekimler arasındaki iş birliğini artırarak daha etkin sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Bu etkinlikle ilde hizmet veren 600 aile hekiminin tamamına ulaştıklarını bildiren Pamukçu, aile hekimliğinin sahada daha aktif rol almasını desteklediklerini, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Etkinlikte, akut travma yönetimi ve soğuk zincir, viral hepatit eliminasyon programı, tetanos ve kuduz profilaksisi, travma müdahale yöntemleri, çocukluk çağı aşılamaları ve aşı tereddüdü gibi konularda sunumlar yapıldı.

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