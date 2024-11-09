Stat:Diyarbakır
Hakemler:Volkan Bayarslan, Kadir Akıllı, Kemal Elmas
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, N'Koulou (Dk. 46 Veli Çetin), Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 72 Oktay Aydın), Cassubie (Dk. 87 Lovric), Bruno Lourenço, Gradel, Traore, Assombalonga (Dk. 87 Yakal Taylan)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş, Erkam Develi, Camara (Dk. 79 Dembele), Rroca (Dk. 65 Oğuzhan Ayaydın), Traore (Dk. 79 Yılmaz Basravi), Abazaj (Dk. 90+1 Ali Dere)
Sarı kartlar: Dk. 71 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+1 Orhan Nahırcı, Dk. 76 Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü)
DİYARBAKIR
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