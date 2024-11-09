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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Volkan Bayarslan, Kadir Akıllı, Kemal Elmas

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, N'Koulou (Dk. 46 Veli Çetin), Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 72 Oktay Aydın), Cassubie (Dk. 87 Lovric), Bruno Lourenço, Gradel, Traore, Assombalonga (Dk. 87 Yakal Taylan)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş, Erkam Develi, Camara (Dk. 79 Dembele), Rroca (Dk. 65 Oğuzhan Ayaydın), Traore (Dk. 79 Yılmaz Basravi), Abazaj (Dk. 90+1 Ali Dere)

        Sarı kartlar: Dk. 71 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+1 Orhan Nahırcı, Dk. 76 Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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