Diyarbakır'da "Uluslararası Afetlerde Kültürlerarası Hemşirelik Sempozyumu" başladı

Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetlerde Kültürlerarası Hemşirelik Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesince 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda sunum yapıldı.

Açıklamada sempozyumda yaptığı konuşmasına yer verilen Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, sempozyumun kültürlerarası hemşirelik alanına daha kapsamlı bir anlayış getirmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Katılımdan dolayı herkese teşekkür eden Şen, "Burada paylaşılan bilgi ve deneyimler hemşirelerin afet yönetimi sürecinde kültürel farkındalıklarını artırmalarına ve daha etkili bir şekilde bakım sunmalarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Özpolat de sempozyumun insan hayatında önemli bir role sahip olan hemşirelik mesleğinin, kültürel farklılıkların ön planda olduğu günümüzde nasıl daha etkili şekilde icra edilebileceğine dair önemli bir tartışma platformu sunduğunu belirtti.

Kongre başkanı Doç. Dr. Leyla Zengin Aydın da afetlerin küresel ölçekte sağlık üzerindeki etkilerinin çok yönlü ele alınacağını ifade ederek, "Dünyada 2023 yılında 399 afet yaşanmış olup afetler 86 bin 473 kişinin ölümüne yol açmıştır. Ülkemizde 2023 yaşanan depremler nedeniyle 50 bin 783 kişinin ölümüne yol açmış ve yaklaşık 9,2 milyon kişiyi etkilemiştir:" dedi.​​​​​​​