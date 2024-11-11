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        Dubaili seyahat acentelerinin temsilcileri Güneydoğu turuna katıldı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Havayolları (THY) iş birliğiyle Dubai'de faaliyet gösteren seyahat acentesi temsilcilerine yönelik Güneydoğu tanıtım gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:16
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        Dubaili seyahat acentelerinin temsilcileri Güneydoğu turuna katıldı
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        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Havayolları (THY) iş birliğiyle Dubai'de faaliyet gösteren seyahat acentesi temsilcilerine yönelik Güneydoğu tanıtım gezisi düzenlendi.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6-11 Kasım'da düzenlenen tanıtım programı kapsamında, Dubai'deki seyahat acentelerinin temsilcileri Şırnak'ın Cizre ve İdil, Mardin'in Midyat, Batman'ın Hasankeyf ilçeleri ile Diyarbakır'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Daha sonra, TGA yetkilileri ve Dubai'deki seyahat acentelerinin temsilcileri, Mardin, Batman, Şırnak ve Diyarbakır'daki turizm acenteleri ile bir araya gelerek iş geliştirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, etkinliğe katılan Dubaili turizm acentesi temsilcilerinin bölgeden etkilendiklerini belirtti.

        Baturay, "Bölgemize tur organizasyonlarını artırmaya devam etmekteyiz. Sadece Diyarbakır için önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon turist ağırlamak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimizin en az yüzde 25'inin ise yabancı turist olması için çalışıyoruz. Bunu da kesinlikle başaracağız. Bölgenin turizmcileri olarak bu hedefi gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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