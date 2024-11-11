Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Apartmanın diğer dairelerinde yaşayan Sultan A. (88) ve Meral A. (45) da dumandan dolayı binadan çıkamadı.

Binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta yaşayan Özkan A. (44) ile kızları Tuana (11) ve Elifsu A. (7) balkona çıktı.

Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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