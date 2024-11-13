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        Silvan'da anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle doğuma hazırlanıyor

        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları sağlıklı doğuma hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:06
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        Silvan'da anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle doğuma hazırlanıyor
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        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları sağlıklı doğuma hazırlanıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 2020'de faaliyete başlayan gebe okulu ücretsiz hizmet veriyor.

        Burada, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip, anne adaylarının bilinçli bir gebelik dönemi geçirmesi için eğitim veriyor.

        Doğum sürecine olumlu katkılar sağladığı belirtilen eğitimlere babalar da eşleriyle birlikte katılabiliyor.

        Eğitime katılan anne ve baba adaylarına, gebelikte sağlık, beslenme, normal doğum, doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri, lohusalık, yeni doğanın bakımı, anne sütü, emzirme teknikleri, aile planlaması, gebe pilates ve yoga konusunda eğitim veriliyor.

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        Galeri

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