Silvan'da anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle doğuma hazırlanıyor

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları sağlıklı doğuma hazırlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 2020'de faaliyete başlayan gebe okulu ücretsiz hizmet veriyor.

Burada, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip, anne adaylarının bilinçli bir gebelik dönemi geçirmesi için eğitim veriyor.