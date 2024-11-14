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        Eğil Kaymakamlığı öğrenciler için "Bir Oda Bin Umut Projesi"ni hayata geçiriyor

        Diyarbakır'da Eğil Kaymakamlığınca hayata geçirilecek "Bir Oda Bin Umut Projesi" kapsamında, ilçede ihtiyacı bulunan öğrencilere çalışma masası, kitaplık, sandalye ve halı desteği sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:41
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        Eğil Kaymakamlığı öğrenciler için "Bir Oda Bin Umut Projesi"ni hayata geçiriyor
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        Diyarbakır'da Eğil Kaymakamlığınca hayata geçirilecek "Bir Oda Bin Umut Projesi" kapsamında, ilçede ihtiyacı bulunan öğrencilere çalışma masası, kitaplık, sandalye ve halı desteği sunulacak.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle yürütülen proje ile evinde çalışma alanı bulunmayan öğrencilere destek sunulması hedefleniyor.

        Bu kapsamda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere özel olarak hazırlanmış çalışma alanları sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, hane ziyaretlerinde bazı öğrencilerin kendilerine ait bir çalışma alanına sahip olmadıklarını gördüklerini belirtti.

        Hülür, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerin sadece kendilerine ait olduğunu bildikleri ve kendilerini özel ve kıymetli hissedecekleri bir alanları olsun. Çünkü onlar gerçekten de bizler için çok kıymetli, onların iyi ortamlarda yetişip bu ülke için faydalı nesiller olmaları hepimizin amacı. Bu çalışma masaları ve kitaplıkların öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar kazandırmasını umuyor geleceğe yönelik umutlarını bu odalar sayesinde gerçekleştirmelerini arzuluyoruz."

        Açıklamada, projeye destek vermek isteyen vatandaşların Eğil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışta bulunabileceği belirtildi.

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