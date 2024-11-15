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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:16
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde bir araya gelenler, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına açıklama yapan Cengiz Aydın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

        İsrail'in Gazze'de "soykırım suçu" işlediğini ifade eden Aydın, saldırılarda binlerce insanın yaşamını yitirdiğini anımsattı.

        Aydın, "Katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmakta. Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın suskunluğu kara bir tarih olarak kayıtlara geçmiştir. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in her bir karış toprağı özgürlüğüne kavuşmadan bölgeye huzur ve barış gelmeyecektir." dedi.

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