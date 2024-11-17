Diyarbakır'da kaybolan 42 yaşındaki kadın bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde durumunun iyi olduğu belirlenen Ayfer Y, yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ve vatandaşların da katılımıyla yapılan arama sonucunda Ayfer Y, bugün öğle saatlerinde köy kırsalında bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Baltacı Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Ayfer Y'den dün öğle vaktinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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