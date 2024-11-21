Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 1907'nci gününde devam ediyor.

        Ülkenin dört bir yanından gelen ailelerin de katılımıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 379'a ulaştı.

        Oturma eylemi sayesinde 56 aile evladına kavuşurken, her kavuşma bekleyişini sürdüren ailelere de umut oldu.

        Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemini sürdürüyor.

        - "Evlatlarımızın kokusunu özlemişiz"

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden yaklaşık 9 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, AA muhabirine, bir oğlunun da 17 yaşındayken teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

        İki evlat acısı birden yaşadığını ifade eden Çiftçi, "Evladımı HDP ile PKK'dan istiyorum. Biz bu çocukları 9 ay karnımızda taşıdık, büyüttük. Bırakmadılar çocuklarımızı koklayalım, giydirelim, yedirelim, büyütelim. Çocuğumu alıp dağa götürdüler, elinde kalem olacağına silah verdiler. Allah bu zulmü kabul etmez. Evlatlarımızın kokusunu, bize sarılmasını, koynumuzda yatmasını özlemişiz. Bizim evlatlarımız küçüktü. Onları bize geri versinler." dedi.

        - "Evlatlarımızın hayalleri vardı"

        Ağrı'dan 10 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Hayal için gelerek eylem yapan anne Süheyla Demir de yıllardır evladının yolunu gözlediğini, onu çok özlediğini belirtti.

        "Kızımı büyük zorluklarla büyütüp, o yaşa getirdim. Biz okumadık ama o kadın olarak okuyup ayaklarının üstünde dursun dedik. Elimden geldiğince onu okutmak için çabaladım ama hainler bırakmadı, ciğerimizi yaktılar. 10 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Hala elbiseleri dolapta asılı, okul çantası duruyor. Evlatlarımızın hayalleri vardı, okumak istiyorlardı." diyen Demir, dağa kaçırılan ve götürülen tüm evlatlara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Demir, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek, "Evlatlarımız çocuktu, hangi iradeyle onları dağa çıkardınız? İnsan hakları nerede? HDP ile PKK çocuklarımızı dağa, taşa ve mağaralara mahkum etti. Evlatlarımıza elleri kalem tutacakken boylarınca silah vermişler." diye konuştu.

        - "10 yıldır oğlumu görmedim"

        Kars'tan 10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı ise tek amacının evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

        Oğlunu bulabilmek için verdiği mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Taşçı, "Faruk'un peşindeyim, onu almadan da HDP binası önünden kalkmayacağım. 10 yıldır oğlumu görmedim. Oğlum, beni görüyorsan veya duyuyorsan gel, teslim ol. 10 yıldır oğlum için mücadele ediyorum, 20 yıl da geçse bu mücadeleye devam edeceğim." dedi.

        Diyarbakır'dan 13 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay, oğlunun piknik bahanesiyle kaçırılıp, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirtti.

        Tokay, "Çocuklarımızın elinde silah değil kalem olacaktı, okuyacaklardı, avukat, doktor olacaklardı. Oğlum beni duyuyorsan gel, teslim ol. 56 arkadaşın gelip teslim oldu, sen de gel." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır'dan 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan baba Nihat Aydın da evladına kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini belirterek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Ergani'deki KCK yapılanması davasında tutuklu 6 sanığa 15'er yıla kadar hap...
        Ergani'deki KCK yapılanması davasında tutuklu 6 sanığa 15'er yıla kadar hap...
        Diyarbakır'da 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek...
        Diyarbakır'da 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek...
        Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı
        Diyarbakır'da "Koruyucu Aile Tanıtım Semineri" başladı
        Diyarbakır'da arazi kavgasına jandarma müdahale etti; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da arazi kavgasına jandarma müdahale etti; 2 gözaltı
        Eğil'de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikle kutlandı
        Eğil'de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikle kutlandı
        Pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti
        Pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti