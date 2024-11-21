Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Diyarbakır'da Öğretmen Akademileri açılışına katıldı:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma değildir, gönüllülük esasına dayanır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Diyarbakır'da Öğretmen Akademileri açılışına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma değildir, gönüllülük esasına dayanır." dedi.

        Yelkenci, merkez Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, belirli bir tecrübeden sonra öğretmenlik mesleğinin sanat haline geldiğini söyledi.

        Öğretmen akademilerinin önemine işaret eden Yelkenci, şöyle konuştu:

        "Öğretmen akademileri, fakültelerde öğretmenlerimize verilen eğitimi tekrarlama amacında olan veya iddiasında olan bir çalışma değildir. Zaten eğitim fakültelerimizde bu eğitimler en güzel şekilde veriliyor ve bu eğitimlerle beraber öğretmenliğimizi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmet içi eğitim çalışması da değildir, bunu da Bakanlığımız yapmaya devam etmektedir. Öğretmen akademilerimiz katılımı zorunlu olan bir çalışma da değildir, gönüllülük esasına dayanır. Öğretmen akademilerinin amacı, öğretmeni alışkanlıklarının, rutinlerinin ve kendi çevresinin dışına çıkarıp ruhu olan mekanlarda insanlarla temas ettirip karşılıklı beslenmelerini sağlamaktır."

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de öğretmenlerin donanımı, motivasyonu ve mesleki gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin her gün yeni bilgi ve yöntemlerle öğrencilerinin karşısına çıkması gerektiğini belirten Küçükali, "Öğretmen her gün yeniden doğmuş gibi sınıfa girmeli. Öğretmen akademileri de tam da bu noktada büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini çok yönlü olarak destekliyor." dedi.

        Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından müzik dinletisinin yapıldığı programa, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kaza farklı sebep aynı!
        Kaza farklı sebep aynı!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
        Diyarbakır'da "2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu" başla...
        Diyarbakır'da "2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu" başla...
        Çermik Kaymakamı Karataş "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları hakkında bi...
        Çermik Kaymakamı Karataş "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları hakkında bi...
        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 10 ayda 479 bin 115 hastaya hizme...
        Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 10 ayda 479 bin 115 hastaya hizme...
        Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ı, Ankara Barosu'na kayıtl...
        Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ı, Ankara Barosu'na kayıtl...
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor