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        Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere doğum günü kutlaması

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:34
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        Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere doğum günü kutlaması
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        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü etkinliği yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal'ın katılımıyla devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü kutlaması düzenlendi.

        Baysal, burada yaptığı konuşmada, devletin şefkatli ellerinde büyüyen özel bireylerin mutluluklarını öncelediklerini söyledi.

        Özel bireylere yeni yaşlarında huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Baysal, her bir bireyin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleşti, yeni yaşına giren özel bireylere hediyeler verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirerek, toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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