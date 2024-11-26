Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere doğum günü kutlaması

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü etkinliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal'ın katılımıyla devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Baysal, burada yaptığı konuşmada, devletin şefkatli ellerinde büyüyen özel bireylerin mutluluklarını öncelediklerini söyledi.