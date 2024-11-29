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        Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğitimi verildi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan 12 sağlık çalışanına psikodrama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:53
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        Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğitimi verildi
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan 12 sağlık çalışanına psikodrama eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime 9 sosyal hizmet uzmanı, 2 psikolog ve 1 çocuk gelişim uzmanı katıldı.

        Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Apaçık tarafından katılımcılara, empati yeteneğini geliştirme, güven duygusunu pekiştirme ve olumlu yönde davranış değişikliği sağlama amacıyla uygulamalı psikodrama eğitimi verildi.

        Eğitim kapsamında, gönüllü katılımcılarla sahnede gerçek hayattan alınan problemler dramatize edilerek canlandırma yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Apaçık, psikodramanın duygusal ve fiziksel sağlığı iyileştirdiğini belirtti.

        Bu yöntemin bireylerin bilişsel, davranışsal ve duygusal becerilerini geliştirdiğini kaydeden Apaçık, psikodramanın grup ve bireysel terapi ortamlarında uygulanabileceğini kaydetti.

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