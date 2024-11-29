Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğitimi verildi

Bu yöntemin bireylerin bilişsel, davranışsal ve duygusal becerilerini geliştirdiğini kaydeden Apaçık, psikodramanın grup ve bireysel terapi ortamlarında uygulanabileceğini kaydetti.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Apaçık tarafından katılımcılara, empati yeteneğini geliştirme, güven duygusunu pekiştirme ve olumlu yönde davranış değişikliği sağlama amacıyla uygulamalı psikodrama eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime 9 sosyal hizmet uzmanı, 2 psikolog ve 1 çocuk gelişim uzmanı katıldı.

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