Diyarbakır 8. Kitap Fuarı açıldı

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 8. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır'ın edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli yazarlarıyla da ünlü bir kent olduğunu söyledi.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak birçok sektöre ilişkin fuarlar düzenlediklerini ancak kitap fuarlarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Şehrin edebiyat dünyasına eser veren pek çok yazarı bağrında barındırdığını belirten Öztürk, "Diyarbakır'ımızda yazarlarımızı, yayınevlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle çocuklarıyla beraber kitap fuarına davet ediyorum." dedi.

"Fuara 216 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurum kuruluşu iştirak ediyor. 400'ün üzerinde yazar, şair, eleştirmen ve sanatçı Diyarbakır'da kitapseverlerle buluşacak. 90'ın üzerinde etkinlik var. Söyleşi, panel ve çocuk etkinlikleri, buraya gelecek on binlerce ziyaretçiye renkli bir atmosfer yaratacak."

Etkinliğin ülke ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Ersözlü, şöyle devam etti:

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise ülkede çok dinamik bir yayıncılığın olduğunu, yılda 99 bin kitabın yayınlandığını ifade etti.

Kitap fuarlarının önemine değinen Kocatürk, "Bu kadar geniş bir çeşidi hiçbir kitapevimiz ne yazık ki bulunduramıyor. Yazarlarla ilk defa buralarda yüzleşiliyor, yazarların söyleşileri ve imza günlerinin çok önemli etkisi var." diye konuştu.