Diyarbakır'da bir kişi silahla 2 kardeşini öldürdü, babasını yaraladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişi silahla 2 kardeşini öldürdü, babasını yaraladı.

Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.