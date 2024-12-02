Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek için 101 mahallede eğitim seferberliği

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek amacıyla hazırlanan proje kapsamında mahallelerde eğitim çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek için 101 mahallede eğitim seferberliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek amacıyla hazırlanan proje kapsamında mahallelerde eğitim çalışması yürütülüyor.

        Çınar Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezince, kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek amacıyla "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla hazırlanan "101 Günde Devri Çınar Projesi" çerçevesinde eğitim seferberliği başlatıldı.

        Çınar Sosyal Hizmet Merkezince bölge halkının bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan proje ile ilçenin 101 mahallesinde 101 gün sürecek eğitimlere başlandı.

        - "Çalmadık kapı bırakmayacağız"

        Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, projeyle Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince 101 mahalledeki tüm hanelerin ziyaret edileceğini, ekiplerin ailelerin bilinçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocukların eğitimi ve bu konularda toplumsal vicdani, ahlaki değerleri ön plana koyan eğitimler vereceğini söyledi.

        "Proje ile kadına yönelik şiddet olayları, çocuk istismarı ve ihmallerini sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz." diyen Erdoğan, ekiplerin tüm toplumu bilinçlendirmek için gayret göstereceğini belirtti.

        Erdoğan, projede 20'ye yakın kişinin sahada bu çalışmayı yürüteceğini dile getirerek, "Çalmadık kapı bırakmayacağız. Kadına yönelik şiddet ile ilgili ilçemizdeki rakamlar çok yüksek değil ama bunu sıfıra indirmeye niyetliyiz." diye konuştu.

        Bölgedeki kadınların dertlerini anlatmada utangaç ve çekingen davrandıklarını belirten Erdoğan, bu nedenle onlarla daha fazla ilgili olacaklarını kaydetti.

        Erdoğan, projede kadınları ön plana koyup, onların derdini dinleyeceklerini anlatarak, "Onların baş tacımız, annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz, evlatlarımız olduğunu ön plana koyarak, onları biraz daha bilinçlendirmek istiyoruz. Temel gayemiz aslında bu." ifadelerini kullandı.

        - "Vakaları en aza indirgemeyi düşünüyoruz"

        Psikolojik danışman Baver Okuyucu ise proje kapsamında 101 günde 101 mahallede ailelere, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk ihmal ve istismarı ile aile içi iletişim konularında eğitimler vereceklerini belirtti.

        Eğitim için gittikleri mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan Okuyucu, şunları söyledi:

        "Köy köy gezip insanlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Çınar'da da kadına yönelik şiddet ve çocuk ihmal ve istismarı konularında dosyalarımız mevcut. Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bu çalışmaların neticesinde çocuk ihmali ve istismarı ve kadına yönelik şiddet vakalarını en aza indirgemeyi düşünüyoruz. Aileler bilinçlenecek ve bu sayede vatandaşlarımız haklarını bilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilde 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da su kanalına düşen otomobilde 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Çinli firmalarla yatırım toplantısı gerçekleşt...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Çinli firmalarla yatırım toplantısı gerçekleşt...
        Diyarbakır'da apartmanın 3'üncü katından düşen kadın öldü
        Diyarbakır'da apartmanın 3'üncü katından düşen kadın öldü
        Tartıştığı 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı (2)
        Park halindeki otomobile çarpıp, kaçtı
        Park halindeki otomobile çarpıp, kaçtı