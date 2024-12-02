Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek için 101 mahallede eğitim seferberliği

AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek amacıyla hazırlanan proje kapsamında mahallelerde eğitim çalışması yürütülüyor.

Çınar Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezince, kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını önlemek amacıyla "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla hazırlanan "101 Günde Devri Çınar Projesi" çerçevesinde eğitim seferberliği başlatıldı.

Çınar Sosyal Hizmet Merkezince bölge halkının bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan proje ile ilçenin 101 mahallesinde 101 gün sürecek eğitimlere başlandı. - "Çalmadık kapı bırakmayacağız" Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, projeyle Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince 101 mahalledeki tüm hanelerin ziyaret edileceğini, ekiplerin ailelerin bilinçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocukların eğitimi ve bu konularda toplumsal vicdani, ahlaki değerleri ön plana koyan eğitimler vereceğini söyledi.

"Proje ile kadına yönelik şiddet olayları, çocuk istismarı ve ihmallerini sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz." diyen Erdoğan, ekiplerin tüm toplumu bilinçlendirmek için gayret göstereceğini belirtti. Erdoğan, projede 20'ye yakın kişinin sahada bu çalışmayı yürüteceğini dile getirerek, "Çalmadık kapı bırakmayacağız. Kadına yönelik şiddet ile ilgili ilçemizdeki rakamlar çok yüksek değil ama bunu sıfıra indirmeye niyetliyiz." diye konuştu.

Bölgedeki kadınların dertlerini anlatmada utangaç ve çekingen davrandıklarını belirten Erdoğan, bu nedenle onlarla daha fazla ilgili olacaklarını kaydetti. Erdoğan, projede kadınları ön plana koyup, onların derdini dinleyeceklerini anlatarak, "Onların baş tacımız, annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz, evlatlarımız olduğunu ön plana koyarak, onları biraz daha bilinçlendirmek istiyoruz. Temel gayemiz aslında bu." ifadelerini kullandı.

- "Vakaları en aza indirgemeyi düşünüyoruz" Psikolojik danışman Baver Okuyucu ise proje kapsamında 101 günde 101 mahallede ailelere, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk ihmal ve istismarı ile aile içi iletişim konularında eğitimler vereceklerini belirtti. Eğitim için gittikleri mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan Okuyucu, şunları söyledi: