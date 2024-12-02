Öğretmenlerin hediye ettiği tekerlekli sandalyeler engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da öğretmelerin hayata geçirdiği projeyle bedensel engelli öğrenciler ve onların ihtiyacı olan aile fertleri tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Kentte bedensel engelli öğrencilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için harekete geçen 200 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yaklaşık bir yıl önce "Sosyal Atak Projesi"ni hayata geçirdi.

Öğretmenler proje kapsamında kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle satın aldıkları 48'i akülü 141 tekerlekli sandalyeden 35 akülü, 78 tekerlekli sandalyeyi bedensel engelli öğrencilere teslim etti. Proje kapsamında 13'ü akülü 63 tekerlekli sandalye de bedensel engelli öğrencilerin ihtiyacı olan aile bireylerine hediye edildi. Öğretmenler bedensel engelli öğrencilere ve bireylere umut olmak için projeyi sürdürüyor.

- "Engelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz" Projenin koordinatörlüğünü yapan Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, AA muhabirine, kentte birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini, bunlardan birinin de engelli öğrencileri tekerlekli sandalyeye kavuşturmak olduğunu söyledi. Öğretmenlerin ve hayırseverlerin katkısıyla bu yıl 48'i akülü 141 tekerlekli sandalye satın aldıklarını ifade eden Kamçı, "Amacımız bu çocukların evde eğitim görmelerinin yanı sıra parka gitmelerine, dışarı çıkmalarına, sosyalleşmelerine katkı sunmak. Öğretmenler olarak engelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Engelleri dayanışma ile ortadan kaldırmak istediklerini ifade eden Kamçı, bu akülü sandalyelerin çocukların, gençlerin dünyaya bakış açısını değiştirdiğini, onlara umut olduğunu belirtti. Bu sayede engellilerin kimsenin desteğine gerek kalmadan dışarı çıkabildiklerini anlatan Kamçı, çocukların gözlerindeki o ışıltıyı görmenin, engelleri ortadan kaldırmanın büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kamçı, bu projenin tüm öğretmenler için emsal olmasını istediklerini belirtti. - "Akülü tekerlekli sandalye sayesinde ara ara okula gideceğiz" Celal Güzelses İlkokulu Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Pınar Çınar da akülü sandalye hediye edilen öğrencisi Ecrin Buluç'a haftanın belirli günlerinde evlerinde ders verdiğini söyledi.

Ecrin'in okulunu ara sıra ziyaret edip, arkadaşlarını görmek istediğini ama engelinden dolayı bunu gerçekleştiremediğini dile getiren Çınar, şunları kaydetti: "Ecrin bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştı. Akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Akülü tekerlekli sandalye sayesinde ara ara okula gideceğiz. Çünkü okula gitmeyi çok istiyordu. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah proje örnek olur."

- "Kızım mutluluktan uçuyordu" Ecrin'in babası Turgut Buluç (40) ise doğuştan bedensel engelli iki çocuğunun olduğunu söyledi. Kızının merkez Bağlar ilçesi Celal Güzelses İlkokuluna kayıtlı olduğunu belirten Buluç, engelinden dolayı okula gidemeyen kızının, evde özel eğitim aldığını ifade etti. Buluç, kızının akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu duyan öğretmenlerinin ona sürpriz yaptığını anlatarak, şöyle konuştu: