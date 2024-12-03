Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şubesinden sağlıkçılara ziyaret

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve yönetim kurulu üyeleri sağlıkçıları ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böçkün ve üyeler 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine, görev yaptıkları sağlık istasyonlarında ziyarette bulundu.

Böçkün, görevlerini fedakarca ve başarı ile yerine getiren acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerini hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanlar olarak nitelendirdiklerini belirtti.