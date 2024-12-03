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        Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şubesinden sağlıkçılara ziyaret

        Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve yönetim kurulu üyeleri sağlıkçıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:35
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        Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şubesinden sağlıkçılara ziyaret
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        Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve yönetim kurulu üyeleri sağlıkçıları ziyaret etti.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Böçkün ve üyeler 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine, görev yaptıkları sağlık istasyonlarında ziyarette bulundu.

        Böçkün, görevlerini fedakarca ve başarı ile yerine getiren acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerini hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanlar olarak nitelendirdiklerini belirtti.

        İnsana verilen bu kutsal hizmetin her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Böçkün, görevleri sırasında şehit olan tüm sağlık çalışanlara Allah'tan rahmet diledi.

        Görevleri başında şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Böçkün, tüm sağlık çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

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