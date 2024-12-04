Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DÜ Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlendi

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        DÜ Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik düzenlendi.

        DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak tarafından hazırlanan ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce (DÜBAP) onaylanan "Kadavra Uygulama ve Araştırma Projesi" kapsamında fakültede 11 yıl önce kadavra laboratuvarı kuruldu.

        Laboratuvarda, 11 yıl önce Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinden kadavra temin edilmesi ile DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine kadavra üzerinde ilk eğitim verilmeye başlandı.

        Bu yıl da nisan ayında eğitim için proje kapsamında 77 yaşında pankreas kanserinden vefat eden bir erkeğe ait kadavra, ABD'den uçakla Diyarbakır'a getirildi.

        Laboratuvarda öğrenciler 11 yıldır kadavra üzerinde eğitim görüyor.

        Üniversitede anatomik bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Kadavra Etiği ve Diseksiyonu" konulu etkinlik, amfide bilgilendirme ve sunum, kadavra laboratuvarında ise uygulamalı eğitim olarak iki aşamalı gerçekleştirildi.

        - "Anatomik yapıları uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar"

        Etkinlikle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kavak, tıp fakültesinde öğrenim gören 425 öğrencinin tamamının kadavra üzerinde eğitim gördüğünü söyledi.

        "Anatomi dersinin olmazsa olmazı kadavradır. Öğrencilerimiz kadavra diseksiyonunda damarları, sinirleri, organları, bütün anatomik yapıları uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar." diyen Kavak, kadavra eğitiminin yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

        Kavak, anatomi eğitiminde sanal gerçeklik, simülasyon veya sanal kadavranın asla gerçek kadavranın yerini tutmadığına işaret ederek, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin insan vücudunun tüm derinliklerini öğrendiğini dile getirdi.

        Öğrencilerin üniversiteden mezun olduklarında kadavra eğitimi sayesinde daha donanımlı hale geleceğini ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

        "İleride kliniklere gittiklerinde hata yapma oranını minimuma indirmiş olacaklar. Öğrenci kadavra ve anatomi eğitimini dört dörtlük alırsa hastalıklar hakkında yorum yapabilme kabiliyetini kazanır. Öğrenciler kadavra diseksiyon uygulamalarında organ komşuluklarını, anatomik yapıyı öğreniyorlar. Komşu illerde tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan öğrenciler de üniversite yönetimlerinin resmi talepte bulunması halinde üniversitemizdeki Kadavra Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında kadavra diseksiyon deneyimi kazanabilirler."

        DÜ Tıp Fakültesinde 2'nci sınıf öğrencisi Nupelda Filiz, kadavra üzerinde aldıkları eğitimle daha da donan kazandıklarını söyledi.

        Filiz, kadavra üzerinde eğitim gördükleri için kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Çoğu üniversitede kadavra yok. Kadavrada eğitim akılda daha kalıcı oluyor, maket üzerindeki eğitime kıyasla da daha gerçekçi bir his oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

        3'üncü sınıf öğrencisi Sidar Reşitoğlu ise kadavra üzerinde çalışmaların daha verimli olduğunu dile getirerek, "Bu eğitim ileride gerçekleştireceğimiz cerrahi işlemlerde ilerlememizi sağlayacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı ya...
        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı ya...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'a 'Suçu üstlenmesi teklifi' iddia...
        Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'a 'Suçu üstlenmesi teklifi' iddia...
        İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
        İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
        Komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna ateş eden şüpheliye gözal...
        Komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna ateş eden şüpheliye gözal...
        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti