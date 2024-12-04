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        Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir öğretim üyesi tutuklandı

        Diyarbakır'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen öğretim üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:27
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        Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir öğretim üyesi tutuklandı
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        Diyarbakır'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen öğretim üyesi tutuklandı.

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C.E. hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Emniyete ifadeye çağrılan C.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        C.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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