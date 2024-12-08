Diyarbakır'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı

Diyarbakır'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaklaşık 23 yıldır hayal dahi edilemeyecek hizmetler ve büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Türkiye büyük atılımlar yaptıkça, özellikle dünyada, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyen ve Türkiye'nin talimat almasına alışkın olan dış güçler, Türkiye'nin önünü kesmek istedi. Gezi olaylarıyla birlikte darbe provası yapıldı. Fakat milletimizin desteği ve teşkilatlarımızın dik duruşuyla bu süreci atlattık. Daha sonra 17-25 Aralık kumpası denendi fakat bunu da atlattık. En sonunda da 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve teşkilatımızın gayreti, milletimizin arkamızda durmasıyla o süreci de bertaraf ettik ve bugünlere büyük bedeller ödeyerek, engelleri hep birlikte aşarak geldik."