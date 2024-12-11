Diyarbakır'da öğrencilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtılıyor

Tanıtım köşesinin öğrencilere ve ziyaretçilere açık olduğu bildirildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

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