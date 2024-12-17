Diyarbakır'da öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri komşularıyla paylaşarak israfı önlüyor

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları devlet yurdunun yemekhanesinde fazla hazırlanan yemekleri her gün komşu ailelere ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amacıyla 4 yıl önce "Komşum Projesi"ni hayata geçirdi.

Diyarbakır'da da İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu, Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu, Selahattin Eyyubi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda uygulanan proje kapsamında tüketilmeyen fazla yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından özenle paketlenip yurtlara ait araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Yurda kayıt yaptırdığı ilk günden bu yana projede gönüllü olarak görev aldığını ifade eden Dicle, arkadaşlarıyla ekip halinde yurtta hazırlanan fazla yemekleri komşu ailelerin evine götürdüklerini belirtti.

Dicle, "Örneğin yurdumuzda bugün 90 kişilik yemek çıktı ama 10 arkadaşımız yemekten istifade etmemiş. Bu kalan yemeklerimizi israfı da önlemek için ihtiyacı olan ailelerle paylaşıyoruz. Bugün dışarıda yemek yemişsem payıma düşen yemeğin o gün çöpe gitmeyeceğinden eminim. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Aynı fakültede 3. sınıf öğrencisi Gamze Bilici de fazla yemekleri komşu ailelere ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, projenin hem yardımlaşmadaki hem de israfın önlenmesindeki önemine işaret etti.