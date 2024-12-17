Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri komşularıyla paylaşarak israfı önlüyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları devlet yurdunun yemekhanesinde fazla hazırlanan yemekleri her gün komşu ailelere ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri komşularıyla paylaşarak israfı önlüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları devlet yurdunun yemekhanesinde fazla hazırlanan yemekleri her gün komşu ailelere ulaştırıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amacıyla 4 yıl önce "Komşum Projesi"ni hayata geçirdi.

        Diyarbakır'da da İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu, Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu, Selahattin Eyyubi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda uygulanan proje kapsamında tüketilmeyen fazla yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından özenle paketlenip yurtlara ait araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

        Gönüllü öğrenciler, yaklaşık 100 aileye her gün sıcak yemek teslim ediyor.

        - "Yemeğin çöpe gitmeyeceğinden eminim"

        Projede gönüllü olarak yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esma Dicle, AA muhabirine, projeye katkı sunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

        Yurda kayıt yaptırdığı ilk günden bu yana projede gönüllü olarak görev aldığını ifade eden Dicle, arkadaşlarıyla ekip halinde yurtta hazırlanan fazla yemekleri komşu ailelerin evine götürdüklerini belirtti.

        Dicle, "Örneğin yurdumuzda bugün 90 kişilik yemek çıktı ama 10 arkadaşımız yemekten istifade etmemiş. Bu kalan yemeklerimizi israfı da önlemek için ihtiyacı olan ailelerle paylaşıyoruz. Bugün dışarıda yemek yemişsem payıma düşen yemeğin o gün çöpe gitmeyeceğinden eminim. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Aynı fakültede 3. sınıf öğrencisi Gamze Bilici de fazla yemekleri komşu ailelere ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, projenin hem yardımlaşmadaki hem de israfın önlenmesindeki önemine işaret etti.

        - "Bu yemekler komşularımıza gidiyor"

        İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Fatma Kesici Aktan ise bakanlığın projesinin kentte 4 yurtta uygulandığını belirtti.

        "Projenin amacı, fazla olan yemekleri komşu ailelerimize dağıtmak, öğrencilerimize de bu sorumluluğu aşılamaktır." diyen Aktan, "Bu yemekler komşularımıza gidiyor. Yemekler sadece komşularımıza da değil, aynı zamanda görevde olan bir taksi şoförüne, bir hastanedeki bekçiye de ulaştırılıyor. Herkes bu projeden yararlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Aktan, yemek listelerinin bakanlık tarafından gönderildiğini belirterek, "Her ay il komisyonu kurularak bütün yurt müdürleriyle diyetisyenlerin katılımıyla menü oluşturuluyor. Yemekler, kalori hesabı yapılarak genel müdürlük tarafından belirleniyor." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Lice ve Hazro'da eğitime 1 gün ara verildi
        Lice ve Hazro'da eğitime 1 gün ara verildi
        Servis minibüsü tarlaya yuvarlandı; 11 öğretmen yaralı
        Servis minibüsü tarlaya yuvarlandı; 11 öğretmen yaralı
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro'da taşımalı eğitime 1 g...
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice ve Hazro'da taşımalı eğitime 1 g...
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice'de taşımalı eğitime 1 gün ara ve...
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; Lice'de taşımalı eğitime 1 gün ara ve...
        Apartman dairesinde çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi
        Apartman dairesinde çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da 1553 sağlık çalışanı katıldıkları eğitim programlarında serti...
        Diyarbakır'da 1553 sağlık çalışanı katıldıkları eğitim programlarında serti...