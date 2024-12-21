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        Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:28
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        Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Elazığ Kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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