Diyarbakır'da sis etkili oldu

Bu arada sis, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nda güzel görüntü oluşturdu.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde de aksama yaşandı.

Kentte, geceden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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