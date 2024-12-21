Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

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