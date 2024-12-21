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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:41
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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

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