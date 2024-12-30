Diyarbakır'da annesini silahla öldüren zanlı yakalandı

Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince B.Y. gözaltına alındı.

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde B.Y. (20) gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Y.A'ya tabancayla ateş açtı.

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