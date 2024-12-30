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        Diyarbakır'da annesini silahla öldüren zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annesini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:05
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        Diyarbakır'da annesini silahla öldüren zanlı yakalandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annesini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde B.Y. (20) gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Y.A'ya tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince B.Y. gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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