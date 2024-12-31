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        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

        AYDIN ARİK - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda hasretle bekledikleri çocuklarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:32
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        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
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        AYDIN ARİK - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda hasretle bekledikleri çocuklarına kavuşmak istiyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 1947'nci gününe girdi.

        Evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılan aile sayısı da günden güne artarak 380'e ulaştı.

        Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 57 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

        Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişini sürdüren ailelere de umut oldu.

        Gelen her evlat için sevinç gözyaşı döken aileler, aynı mutluluğu yaşama ümidiyle ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önündeki çadırda oturma eylemini sürdürüyor.

        Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı ümit ediyor.

        - "Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun"

        Oğlu Ramazan için eylem yapan Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, evladına büyük özlem duyduğunu söyledi.

        Oğlunun kandırılıp dağa götürüldüğünü anlatan Üçdağ, yıllardır oğluna kavuşmak için mücadele ettiğini belirtti.

        Mücadelesine devam edeceğini ifade eden Üçdağ, "Burada yüreği yanık anne ve babalar var. Evlatları gelsin, yeni yılda anne ve babaları onlara kavuşsun. Oğluma doyamadım. Onsuz geçen 10 yıl bana zindan oldu. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun." dedi.

        - "Evlatlarımızı alacağız"

        Anne Ayten Elhaman da 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ı beklediğini söyledi.

        Oğlunu çok özlediğini anlatan Elhaman, "Evladıma ve bütün çocuklara çağrımdır, kaçın gelin. Beklentim, bütün çocukların gelmesidir. Evlatlarımızdan vazgeçmedik. Evlatlarımızı alacağız." diye konuştu.

        - "Yeni yılda inşallah evladıma kavuşacağım"

        Anne Türkan Mutlu da kızı Ceylan'ın üniversiteyi kazandığı yıl İstanbul'dan dağa götürüldüğünü belirterek, "HDP aracılığıyla kandırıldı. Kızımı HDP'den istiyorum. Yeni yılda inşallah evladıma kavuşacağım." dedi.

        Yıllardır evlat acısıyla yaşadığını anlatan Mutlu, "Ölmeden evladımı görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        - "İnşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşur, mutlu oluruz"

        Diyarbakır'dan 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan baba Nihat Aydın da evladına kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini belirtti.

        Aydın, "Diyarbakır'da eylem yapan anne ve babalar olarak büyük bir umutla çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşur, mutlu oluruz. Artık anneler, babalar ağlamasın." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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