Diyarbakır ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt, Elazığ ve Şırnak'taki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.

İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesindeki İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim, mevlit ile Türkçe ve Kürtçe ilahi okundu.

Vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Öte yandan, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi. - Bingöl Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların edildiği programda, Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - Mardin Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Regaip Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı. Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Şubesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.

- Siirt Siirt'te Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazını kılıp dua etti. Namazın ardından vaaz verildi, Mevlid-i Şerif okundu, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirildi. Cami avlusunda AK Parti Siirt İl Kadın Kolları ve AK Parti Siirt İl Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı. - Elazığ Elazığ'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar, Regaip Kandili'ni idrak etti. İl Müftülüğünce, tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen kandil programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlid-i Şeriflerin okunduğu programda salavat getirildi. Namazın ardından cami çıkışında, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami cemaatine kandil simidi ve çay ikramında bulunuldu. - Şırnak Şırnak Müftülüğünce Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Orhan Örnek, kandil gecelerinin önemine ilişkin vaaz verdi.