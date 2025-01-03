Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 3 milyon 127 bin poliklinik hizmeti

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçen yıl 3 milyon 127 bin 182 poliklinik hizmeti sundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 milyon 127 bin 182 poliklinik hizmeti veren hastanede, 120 bin 378 başarılı ameliyat gerçekleştirildi.

Öte yandan, 14 bin 958 canlı doğumla bölgedeki en güvenilir doğum merkezlerinden biri olmayı sürdüren hastane, 923 bin 123 acil muayene sayısıyla acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir yükü üstlendi.