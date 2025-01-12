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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:26
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Kadir Akıllı

        Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90 Batuhan Tur), Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 90 Alberk Koç), Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Lovric), Cassubie (Dk. 71 Çekdar Orhan), Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 90 Mehmet Yeşil)

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), Ali Kaan Güneren, Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Emre Gültekin), Rotariu, Varga, Bajic (Dk. 71 Dadashov)

        Gol: Dk. 90 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 47 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Traore, Dk. 82 Lovric, Dk. 90 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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