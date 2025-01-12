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        Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:41
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        Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı." dedi.

        Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Taraftarın desteğinin de yüksek olduğunu ifade eden Çetin, oyuncularını tebrik ederek, "Geldiğimden beri oynadığımız maçlar içerisinde gerçekten berabere bitseydi en üzüleceğim maç bu olacaktı. Rakibin sadece duran toplarda pozisyon bulabileceğini söyledik arkadaşlarımıza ve nitekim duran toptan iki pozisyonları oluştu. Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı." dedi.

        Oyuncularının maç boyunca topun kendilerinde kalmasında istenilen her şeyi yaptığını belirten Çetin, gelen gol ile oyunun ödülünü elde ettiklerini dile getirdi.

        - MKE Ankaragücü cephesi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş de son dakika golüyle kaybetmenin üzücü olduğunu belirtti.

        Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında farklı oyunların sergilendiğini anlatan Özdeş, "Sahanın içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. Her iki takım oyuncuları da kazanmak için hem savunma hem hücum yapmak zorunda kaldılar. Oyun hemen hemen hiç çirkinleşmedi sahanın içinde. Her iki takım oyuncularımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Amed Sportif Faaliyetler takımının ilk yarı yoğun bir baskı kurduğunu ve yaklaşık 20 dakika boyunca kendi kalelerinin önünde savunma yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Özdeş, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kazandığımız toplarla onların boşluklarını değerlendirecekken bunu yapamadık ve baskıyı yemeye devam ettik. Biz de 25. dakikadan sonra biraz rakip kaleye gitmeye başladık. Duran toplarla etkili olmaya çalıştık ama çok fazla üretken olamadık. Oyunun ikinci yarısında rakibimizin ilk yarıdaki enerjisi yorgunluğa dönüştü. Biz daha çok topa sahip olmaya çalıştık. Bu kez onları diğer yarı alanda tutmaya başladık. Oyunun kontrolünü ele geçirmişken oyun içinde çok net pozisyonlar olmasa da bugün ikinci yarı girilen pozisyonlara bakıldığında golü atıp kazanabilirdik ancak son dakika golüyle kaybettik. Bundan dolayı üzüntülüyüm."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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