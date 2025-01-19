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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:42
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
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        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1966'ncı gününde sürüyor.

        Arslan, beraberindeki heyetle Diyarbakır annelerini, oturma eylemi yaptıkları eski HDP il binası önünde ziyaret etti.

        Anne ve babalarla görüşen Arslan, onlara karanfil verdi.

        Arslan, burada gazetecilere, HAK-İŞ olarak eylemin ilk gününden itibaren annelerin yanında olduklarını ve birçok kez onları ziyaret ettiklerini belirtti.

        Diyarbakır annelerinin dünyada terörle mücadeleye karşı örnek teşkil eden bir duruş ortaya koyduğunu ifade eden Arslan, "Buradaki eylem sıradan bir eylem değil. Burada 380 aile dönüşümlü olarak eylemlerini sürdürüyor. Eylemlere katılan annelerin 58'i evladına kavuşmuştur. Amacımız, hedefimiz bütün çocuklarımızın bu terör örgütünün elinden kurtulmasıdır. Annelerine teslim edilmesidir. Bunun için yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

        Teslim olan evlatların da yeniden onurlu bir yaşam için verdiği mücadeleyi desteklediklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

        "İnanıyoruz ki terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devletinin elde ettiği başarı, ülkemizin sınırlarında gerçekleştirilen yeni gelişmeler ve devletimizin ülke sınırları dışında yaptığı mücadele ve operasyonlarla inşallah evlatlarımıza kavuşulacağı günlerin yakın olduğunu umut ve temenni ediyoruz."

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