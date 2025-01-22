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        Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:17
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        Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladı.

        Filistin'den üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen gençlerden yaklaşık 50'si DÜ'de farklı fakültelerde öğrenim görüyor.

        Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılayan üniversiteli gençler, ateşkesin daimi olmasını temenni ediyor.

        DÜ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mohammed Natour, AA muhabirine, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yürürlüğe giren ateşkesle birlikte durduğunu söyledi.

        Natour, İsrail'in saldırılarıyla büyük bir insani felakete yol açtığını, ateşkesle Gazze'yi yeniden ihya etmek için mücadele edeceklerini belirtti.

        Türkiye'de 3 yıldır eğitim gören Natour, mezun olduktan sonra Filistin'e dönüp oradaki insanlara destek vereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Ülkeme destek vermek istiyorum. Savaş artık bitti, ateşkes oldu. İnşallah Gazze'yi imar edeceğiz. Türkiye, Katar gibi birçok Müslüman ülke destek verdi. Onlara teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için bayram gibi oldu. Can önemli, hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Savaş çok kötü. Ülkemiz, Müslümanlar için mücadele edeceğiz. Mescid-i Aksa, bizim emanetimiz. Türkiye çok kıymetli bir ülke. Burada okuyorum, çok samimi insanlarla tanıştım. Hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çünkü Türkiye benim ülkem gibi oldu."

        İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sondos Alhassanat ise anne ve babasının Gazze'de yaşadığını anlatarak, İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkesin kalıcı olmasını diledi.

        Alhassanat, şunları kaydetti:

        "470 acı günümüz geçti. Stresli günlerimiz oldu. Bazı günlerde ailelerimize ulaşmada sıkıntılar yaşadık. Bazı günlerde şehit verdik, ağladık, üzüldük. Maalesef çok acımız var ama Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya, İslam'a değer. Acıların eskide kalacağını söylemeyiz, bu acılar hep bizimle kalacak. Ateşkes başladı, bunun için mutluyuz. Bu kan selinin durmasından dolayı mutluyuz. Şükürler olsun durdu. Gazze halkının yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz. Gazze'nin yeniden imar edileceğini düşünüyoruz."

        Ateşkesten sonra anne ve babasını aradığını dile getiren Alhassanat, ailesinin durumunun iyi olduğunu anlattı.

        Alhassanat, "Gazze'ye döneceğim. Gazze halkı olarak Türkiye'yi seviyoruz. Türkiye, bizim için sonsuza kadar kardeş olacak." dedi.

        - "Gazze'yi yeniden imar edeceğiz"

        Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Karam Aljelani ise Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin savaşın son bulmasına vesile olmasını diledi.

        Aljelani, "Çok can kaybettik. Binalar hasar gördü, yıkıldı. Çok zor süreç yaşandı ama bugün bayram olacak. Türkiye, her zaman destek verdi. İnşallah bu destekler devam edecek. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Gazze'yi yeniden imar edeceğiz. Gazze, yeniden küllerinden doğacak." ifadelerini kullandı.

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