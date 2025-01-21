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        150 kuş türünün barındığı gölette su çekildi: Kurursa o kuşları da kaybederiz

        DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti'nde kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi büyük oranda düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:20
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        150 kuş türünün barındığı gölette su çekildi: Kurursa o kuşları da kaybederiz
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        DİYARBAKIR’da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti’nde kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi büyük oranda düştü. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin kuşlar için hayati önem taşıyan yerlerden olduğuna dikkat çekerek, “Bu gölet kurursa, o kuşları da kaybederiz ve torunlarımız onları artık sadece fotoğraflardan görebilecek. Dicle Nehri’nden su takviyesiyle Kabaklı Göleti’ni kurtarmalıyız” dedi.

        Dicle Üniversitesi kampüs alanında bulunan ve 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti’nde, kış mevsiminin bölgede kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi büyük oranda düştü. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Kılıç, gölette yaklaşık yüzde 50 oranında su kaybının olduğunu belirterek, “Yurdumuzun pek çok yerinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır’da kuraklık tehlikesi var. Kuraklığı biz farklı yerlerde görebiliyoruz. Diyarbakır’da pek çok dere, çay, göl ve göletin kuruduğunu biliyoruz. Bunlardan biri de Kabaklı Göleti. Maalesef kış içinde olmamıza rağmen kar yağışı göremedik. Genel olarak yağışlar az ve göletteki su miktarında ciddi bir azalma var. Yüzde 50’lere varan bir azalma söz konusu. Bu, burada barınan pek çok türü etkiliyor. Bu önemli türlerden bir kısmını kuşlar oluşturuyor. Yaklaşık 150 kuş türünü biz burada daha önceden tespit etmiştik ve bu kuşlara ait yüzlerce bireyin buralarda beslendiğini, barındığını, ürediğini, göç zamanında burada dinlendiğini biliyoruz. Bu yüzden büyük bir öneme sahip ve öylesine önemli ki biz burayı ‘Dicle Üniversitesi’nin kuş cenneti’ olarak adlandırdık” diye konuştu.

        KURTARMA REÇETESİ HAZIR

        Kabaklı Göleti’nin Dicle Nehri’nden su çekilerek kurtarılabileceğini belirten Ahmet Kılıç, “Zaten halihazırda Dicle Nehri’nden Kabaklı Sulama Göleti’ne su takviyesi için bir sistem mevcut. Bu kuş cennetini kurtarmak için bu sistemi devreye sokmak yeterli olacaktır. Buranın su azlığı dolayısıyla ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Ne yapmak lazım? Özellikle Dicle Nehri’nden buraya su takviyesi gerekiyor. Pompalanacak suyla ilgili zaten hatlar söz konusu. O yüzden tüm kurumların Dicle Üniversitesi’ndeki bu Kabaklı Göleti’ne destek verip, su takviyesinin gerçekleştirilmesi lazım. Aksi takdirde biz bu türleri kaybedeceğiz. Çünkü çevredeki pek çok gölet, göl ve dere kurumuş durumda. O yüzden söz konusu Kabaklı Göleti, bu türler için vazgeçilmez bir yer. Dicle Nehri çok yakın olmasına rağmen maalesef çok ciddi kirlilik var. O yüzden türler orada barınamıyorlar, beslenemiyorlar, Kabaklı Göleti’ne geliyorlar. Buranın bir başka sorunu daha var. Maalesef illegal, kaçak avcılık var. Kampüs alanı korunaklı olmasına rağmen maalesef bu yasa dışı avcılığı biliyoruz. Bunun kolluk kuvvetlerince engellenmesi lazım. Bu konuda Dicle Üniversitesi’nin destek sunması beklenir. Çünkü burası son mekanlardan biridir kuşlar için. O yüzden burayı koruma gereği söz konusu. Burası yalnızca kuşlar açısından değil pek çok suda yaşayan böcekler, sürüngenler, kurbağalar için ve sudaki tek hücreliler için çok önemli bir yer. Buranın korunması hepimize düşen bir görevdir. O yüzden el birliğiyle buranın kurtarılma şansı var. Aksi takdirde burayı da kaybedersek Diyarbakır için, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir kayıp olacaktır. Buradaki canlıları çocuklarımıza yalnızca resimlerle gösterme durumunda kalacağız. Biyoçeşitliğinin korunması yönündeki çalışmalara destek vermemiz lazım. Aksi takdirde ciddi sorunlar var önümüzde. Bunları ancak bilimle, aklımızı kullanmayla aşabiliriz. Bu konuda el birliğiyle pek çok sorunun üstesinden gelinebileceğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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