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        Dicle Üniversitesi hastaneleri bölgenin sağlık üssü olarak hizmet veriyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) hastaneleri bölgenin sağlık üssü olarak hastalara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:11
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        Dicle Üniversitesi hastaneleri bölgenin sağlık üssü olarak hizmet veriyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) hastaneleri bölgenin sağlık üssü olarak hastalara hizmet veriyor.

        Kentte 1974'te açılan DÜ Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan hastane 1982'de hizmete girdi. DÜ tarafından merkez ana binada Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere acil ve travmatoloji, onkoloji, çocuk ve kalp hastaneleri ile 5 binada hastalara hizmet sunuluyor.

        Bölgenin en büyük sağlık kampüsüne sahip, 1226 yatak kapasitesiyle dahili ve cerrahi tüm branşlarda hizmet veren DÜ hastaneleri, Diyarbakır'ın yanı sıra diğer illerden ve komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

        DÜ bünyesindeki hastanelerde geçen yıl 260 bini il dışından gelenlere olmak üzere 1 milyon 200 bini aşkın poliklinik hizmeti sunuldu.

        - "Cihazlarımızı ve kliniklerimizi yeniledik"

        DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, AA muhabirine, hastanenin yalnızca bölgenin değil Türkiye'nin en güzide sağlık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 43 yıldır hizmet verdiklerini, uzun süre ayakta duran hastane binasının eksikliklerini gidermek amacıyla bazı klinikleri yenilediklerini aktaran Şen, hasta odalarını günümüz şartlarına uygun modern bir hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Eskiyen cihazları da yenilemeye çalıştıklarını kaydeden Şen, yeni anjiyo, tomografi ve diyaliz cihazlarının envanterlerine girmeye başladığını, bu yıl da çalışmalarının süreceğini anlattı.

        Strateji Bütçe Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun desteğiyle cihazları, servisleri ve yoğun bakım ünitelerini yenileyip geliştirdiklerini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

        "Poliklinik odalarımızı, hastalarımıza daha konforlu hizmet sunmak adına yenilmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde modern şartlarda bir hastanede bulunması gereken tüm cihazları hizmete sunmaktayız. Bu amaçla özelikle 2024 yılında yaklaşık 163 milyon lira ile cihazlarımızı ve kliniklerimizi yeniledik."

        - 600 yataklı yeni hastane yapılacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı onayıyla 600 tek yataklı Dicle Üniversitesi Hastanesi Projesinin onaylandığını bildiren Şen, yeni hastane binasının modern dizayn edileceğini söyledi.

        Hastaneyi yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten Şen, "Bu hastanemiz modern çağın ve tıbbın gerektirdiği tüm cihazlarla donanımlı olarak inşa edilecek. Aynı sağlık ekipmanlarıyla beraber kademeli bir şekilde bu hastanemize geçiş sürecini yapacağız ve yeni hastaneyi milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

        - "Her ilinden gelen hastamızın olduğunu görüyoruz"

        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise Türkiye'nin her ilinden hasta kabul ettiklerini ifade etti.

        Köklü bir hastaneye sahip olduklarını, 4 bin sağlık çalışanlarının bulunduğunu dile getiren Akıl, akademik personelin çoğunlukta olduğu hastanede A sınıfı denilen ameliyatların yapıldığını belirtti.

        "Geçen yıl 1 milyon 200 binin üzerinde hastaya poliklinik hizmeti verdik. Bununla birlikte 45 binin üzerinde de cerrahi ameliyat yapıldı." diyen Akıl, 70'in üzerinde hastaya da karaciğer, böbrek, kemik iliği ve kornea naklinin geçen yıl gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Geçmiş yıllarda batı illerine çok ciddi sağlık göçü yaşandığını anımsatan Akıl, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin hemen hemen her ilinden gelen hastamızın olduğunu görüyoruz. Geçen yıl gelen hastaların 260 bini il dışından. Bunun da tecrübenin getirisi olduğunu düşünüyoruz. Hastanemizde yapılmayan hiçbir işlem yok diyebilirim. İlginin 7/24 hekim arkadaşlarımızın hastanede bulunması ve akademik anlamda bir tecrübesinin olmasından kaynaklanıyor. Burası bir sağlık üssü olmayı sürdürüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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