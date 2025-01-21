Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Beybulak Mahallesi'nde bir köpeğin saldırısı sonucu D.F. isimli erkek çocuk başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahale ve aşının ardından taburcu edildi.
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