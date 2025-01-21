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        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:14
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        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Beybulak Mahallesi'nde bir köpeğin saldırısı sonucu D.F. isimli erkek çocuk başından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahale ve aşının ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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