Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin faaliyetleri anlatıldı

        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin faaliyetleri anlatıldı
        ABONE OL

        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Öğretmenevinde gazeteciler ile bir araya gelen Bulut, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ilk ulaşan sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirtti.

        Depremin ilk gününden itibaren çorba dağıtarak vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Bulut, deprem bölgesinde sıcak yemek, barınma, ısınma, hijyen malzemesi, gıda kolileri, kıyafet ve oyuncak yardımları yaptıklarını kaydetti.

        Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonucunda büyük bir insani kriz yaşandığını belirten Bulut, şöyle konuştu:

        "Gazze'de 2016 yılından bu yana aktif olarak çalışıyoruz. Günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Gıda kolisi, içme suyu, hijyen seti, çocuklara psikososyal destek, aile ziyaretleri ve nakit yardımları gibi çok yönlü bir yardım programı yürütüyoruz. Ayrıca 10 bin çadır kampanyası başlattık. Amaç, Gazze halkını soğuktan koruyacak bir yuva sağlamak."

        Derneğin Yemen ve Somali'deki çalışmalarına da değinen Bulut, Yemen'de gıda, hijyen malzemesi ve içme suyu dağıtımı yaptıklarını, Somali'de ise sellerden etkilenen 2,5 milyon kişi için geniş çaplı bir yardım kampanyası yürüttüklerini söyledi.

        Bağışçıların desteğinin insani yardım çalışmalarında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bulut, "Gazze, Yemen ve diğer bölgelerdeki kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız. Daha fazla destekle daha fazla insana ulaşabiliriz." dedi.

        Programda, derneğin gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler ve kampanyalar hakkında da bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Tarlasını kendisinden habersiz kiralayan kardeşlerine dava açtı; kazanmasın...
        Tarlasını kendisinden habersiz kiralayan kardeşlerine dava açtı; kazanmasın...
        PORTRE - Diyarbakır'ın "Gaffar Babası" görev yaptığı kentte unutulmuyor
        PORTRE - Diyarbakır'ın "Gaffar Babası" görev yaptığı kentte unutulmuyor
        Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı
        Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı
        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti