Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Melikahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan T.T. (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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