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        Çermik'te depremlerde zarar gören ahırlar yeniden yapılacak

        Çermik ilçesinde depremlerde ahırları zarar gören 29 vatandaşa destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:35
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        Çermik'te depremlerde zarar gören ahırlar yeniden yapılacak
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        Çermik ilçesinde depremlerde ahırları zarar gören 29 vatandaşa destek verilecek.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Adem Karataş başkanlığında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ahırlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.

        İlçede ahırları zarar gören ve hak sahipliği tespit edilen 29 vatandaşa destek verilecek.

        Toplantıya, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve hak sahipleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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